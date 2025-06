Meloni veronesi raccolto di qualità ma quotazioni basse secondo Cia Verona

I frutti raccolti in questi primi giorni mostrano un potenziale di alta qualità, testimonianza dell'impegno degli agricoltori veronesi nonostante le sfide meteorologiche. Tuttavia, il mercato rimane ancora lento, con quotazioni basse che riflettono una domanda poco vivace. La speranza è che, con il miglioramento delle condizioni climatiche e una maggiore richiesta, si possa presto assistere a un incremento dei prezzi e a una ripresa del settore.

