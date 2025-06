Meloni torna sul fisco amico che non soffoca ma rivendica | Dal mio governo record contro l' evasione

Meloni torna a parlare di un fisco amico, che favorisca la crescita senza soffocare. Rivendicando i risultati contro l’evasione, la premier sottolinea come il sistema fiscale debba essere il biglietto da visita della credibilità dello Stato. Un equilibrio necessario per sostenere famiglie e imprese, garantendo servizi adeguati e regole chiare. La strada verso un sistema più giusto e efficiente passa anche dalla capacità di ascoltare e innovare—una sfida cruciale per il nostro futuro.

Il fisco come "biglietto da visita della credibilità di uno Stato" che "non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga".

Sfera Ebbasta ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse con l'adesione al concordato preventivo, "grazie al fisco di Meloni e Salvini"

