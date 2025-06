Meloni | Taglieremo le tasse al ceto medio

La presidente del Consiglio: “La riforma fiscale sarà equa e sostenibile. Più fiducia nei cittadini e meno burocrazia per far crescere l’economia italiana". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni: “Taglieremo le tasse al ceto medio”

Approfondimenti da altre fonti

Meloni: “Taglieremo le tasse al ceto medio”; Albano (Mef): “Taglieremo le tasse al ceto medio, abbiamo ancora due anni di legislatura”; Telefisco 2025: riforma Irpef, meno tasse a chi dichiara da 28mila a 60mila euro.

Meloni: “Taglieremo le tasse al ceto medio” - Più fiducia nei cittadini e meno burocrazia per far crescere l’economia italiana".

Meloni: «Il Fisco deve aiutare e non opprimere. Taglio tasse in modo equo, ora focus su ceto medio» - «Il fisco è anche il biglietto da visita della credibilità di uno Stato, non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese ...

Fisco, la premier Meloni: l’obiettivo della riforma è tagliare le tasse, concentrati su ceto medio - Leggi ...