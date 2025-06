Meloni sulla riforma delle aliquote Irpef Ora un aiuto al ceto medio Giorgetti | Abbiamo ancora due anni e mezzo

Giorgia Meloni sottolinea l’impegno del governo nel ridisegnare il sistema fiscale italiano, con un occhio di riguardo al ceto medio, vero cuore della nostra economia. Dopo l’importante riforma delle aliquote Irpef, il focus si sposta verso un’azione più equa e sostenibile per tutti. Con due anni e mezzo ancora davanti, il cammino verso una tassazione più giusta è appena iniziato, e il nostro Paese può contare su una leadership determinata a fare di più.

L'obiettivo del governo è «tagliare le tasse in modo equo e sostenibile», e dopo la riforma delle aliquote Irpef «il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più e concentrarci oggi sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano. Vogliamo lavorare per rendere il sistema più equo». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo agli Stati generali.