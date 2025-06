meloni spinge per il taglio delle tasse al ceto medio resta distanza con la lega

Giorgia Meloni si impegna a ridurre le tasse per il ceto medio, pilastro dell’economia italiana, promettendo un nuovo intervento sull’Irpef. Tuttavia, sul fronte fiscale emergono tensioni nella maggioranza: mentre la premier spinge per un sostegno concreto alle famiglie e alle imprese, Lega e altri partiti mantengono una posizione più cauta. La sfida è al centro del dibattito politico, con l’obiettivo di trovare un equilibrio che soddisfi le esigenze di tutti.

"Intendiamo concentrarci sul ceto medio che come tutti sappiamo rappresenta la struttura portante del sistema produttivo italiano ed è spesso quello che avverte di più il peso del carico tributario". Alla platea dei commercialisti la premier Giorgia Meloni promette nuovo intervento sull'Irpef. E all'indomani dell'esito referendario che ha compattato il governo, fa riemergere le distanze nella maggioranza sul fisco: da un lato FdI e FI e dall'altro Lega, che non fa tardare il suo distinguo. Poco dopo l'intervento della premier, e mentre a Palazzo Chigi è in corso un vertice tra i leader della maggioranza, è Matteo Salvini, attraverso una nota, a ribadire che per la Lega la priorità è la rottamazione delle cartelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it