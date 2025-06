Meloni rivendica il fisco ‘amico’ | Chi fa il furbo non ha spazi ma va premiato chi merita

Meloni torna a ribadire il suo impegno per un fisco più giusto e accessibile a tutti, sottolineando che chi fa il furbo non avrà spazio né premi, ma solo conseguenze. Lo Stato deve essere efficiente e trasparente, evitando sprechi e investendo su una riforma fiscale che renda il sistema più chiaro e meritocratico. La riforma nasce con l’obiettivo di rafforzare questa visione: un fisco semplice, equo e al servizio dei cittadini.

Lo Stato, come sottolineato dal premier, deve svolgere la sua parte, evitando di "gettare soldi dalla finestra", come l'esecutivo ha attuato in questi anni. La riforma fiscale nasce proprio per rafforzare questo proposito, "perché riteniamo che il fisco non debba essere di difficile comprensione, qualcosa che è riservato agli addetti ai lavori ma uno strumento con il quale lo Stato interviene nella società".