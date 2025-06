Meloni risponde con un selfie a Schlein | Il governo bocciato? E lo scontro diventa da influencer

diventa il nuovo linguaggio per comunicare con stile e efficacia. Con un semplice scatto, Meloni trasforma una polemica politica in un gesto di influencer, dimostrando come l’immagine possa parlare più delle parole. In un’epoca in cui i social dominano la scena, anche il mondo della politica si approccia con strategie da star del web, facendo dell’ironia il suo alleato più potente. E così, lo scontro si trasforma in un esempio di comunicazione moderna e diretta.

Un sorriso smagliante, bandiere strategicamente piazzate sullo sfondo, e una frecciatina sottintesa a mezza bocca: così Giorgia Meloni ha deciso di rispondere a Elly Schlein, che poche ore prima l'aveva accusata di essere stata simbolicamente "bocciata" dagli italiani. Il tutto, ovviamente, via social. Nessuna conferenza stampa, nessun contraddittorio: bastano un selfie e un caption con puntini di sospensione, ché l'ironia – quando si governa – meglio affidarla allo sguardo. " Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo governo. " ha scritto la premier, lasciando che siano i filtri Instagram e il linguaggio non verbale a completare il pensiero.

