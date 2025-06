Meloni rilancia il taglio dell’Irpef | ecco il piano per scendere al 33% Chi ci guadagna di più

Meloni torna a puntare sulla riduzione dell’Irpef, annunciando un piano ambizioso per portarla al 33%. Dopo le promesse iniziali, ora la riforma sembra prendere forma concreta, con benefici che si rifletteranno direttamente sui bilanci di lavoratori e pensionati. Ma chi otterrà i maggiori vantaggi da questa manovra? Scopriamo insieme i dettagli del progetto e le sue implicazioni per il ceto medio e l’intero sistema fiscale italiano.

Roma, 10 giugno 2025 – Per il ceto medio si avvicina il momento di una sforbiciata dell’ Irpef. La premier l’aveva già promesso durante la conferenza stampa di inizio d’anno. Oggi è tornata alla carica, con un blitz a sorpresa al congresso dei commercialisti. "Abbiamo avviato la riforma dell'Irpef con la riduzione da quattro a tre delle aliquote, con un intervento che ha un effetto diretto tangibile sulle tasche dei lavoratori e dei pensionati, però - precisato Meloni - il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più, intendiamo concentrarci oggi sul ceto medio che, come tutti sappiamo, rappresenta la struttura portante del sistema produttivo italiano, e spesso è quello che avverte di più il peso del carico tributario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net