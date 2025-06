Meloni | obiettivo taglio tasse Il Fisco non deve soffocare

Giorgia Meloni punta dritto all’obiettivo di ridurre le tasse, affermando che il fisco non deve soffocare la società ma sostenerla nella crescita. Durante gli Stati Generali dei Commercialisti a Roma, la premier ha sottolineato l’importanza di un sistema fiscale più giusto ed efficiente, capace di favorire l’economia e il benessere collettivo. Un impegno concreto per un’Italia più prospera e libera da vincoli eccessivi.

“Il fisco non deve soffocare la società, ma aiutarla a prosperare”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, intervenendo agli Stati Generali dei Commercialisti, nella capitale. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni: obiettivo “taglio tasse. Il Fisco non deve soffocare”

