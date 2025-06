Meloni | Nella lotta all’evasione i risultati migliori della storia Silenzio sugli autonomi | il 55% resta inaffidabile per il fisco

Giorgia Meloni si distingue ancora una volta nel panorama politico italiano, annunciando risultati storici nella lotta all’evasione fiscale e ricevendo applausi a scena aperta agli Stati Generali dei commercialisti. La sua politica, osteggiata da alcuni e lodata da altri, promette di cambiare il volto della tassazione nel nostro Paese. Ma quali sono davvero i successi concreti del governo? Scopriamolo insieme, perché i fatti parlano più delle parole.

“A chi ci accusa di aiutare gli evasori e fare condoni, rispondiamo con i fatti, che a differenza della propaganda non possono essere smentiti. Questo è il governo che ha ottenuto i risultati migliori nella storia nella lotta all’evasione “. Giorgia Meloni è stata molto applaudita – con tanto di standing ovation – agli Stati generali dei commercialisti, soddisfatti per la riforma della responsabilità dei collegi sindacali e da lei blanditi per il “ ruolo essenziale nel buon funzionamento della macchina fiscale e tributaria” a poche settimane dalle crisi di nervi causate da alcuni down del sito delle Entrate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Nella lotta all’evasione i risultati migliori della storia”. Silenzio sugli autonomi: il 55% resta inaffidabile per il fisco

Meloni e Milei firmano il patto d'azione Italia-Argentina: dall'energia alla lotta alla droga, le priorità del documento - Giorgia Meloni e Javier Milei hanno siglato il Patto d'Azione Italia-Argentina, aprendo un nuovo capitolo di cooperazione tra i due paesi.

Giorgia Meloni promette:"Ora il taglio delle tasse per il ceto medio". L'intervento agli Stati generali dei commercialisti:"Il Fisco non deve soffocare, risultati record sulla lotta all'evasione".

