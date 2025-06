Meloni | Il governo ha raggiunto i risultati migliori nella storia all' evasione

Giorgia Meloni ha sottolineato come il governo abbia raggiunto risultati storici nella lotta all’evasione fiscale, evidenziando l’importanza di un uso responsabile delle risorse pubbliche. La presidente del Consiglio ha ribadito che lo Stato deve agire con serietà e buon senso, come un buon padre di famiglia, per garantire un bilancio equo ed efficiente. In questo contesto, il percorso intrapreso mira a rafforzare la fiducia dei cittadini e a consolidare la crescita economica del Paese.

Lo stato, attraverso il fisco, "deve chiedere il giusto e utilizzare quelle risorse esattamente con la serietà che userebbe il buon padre di famiglia nella gestione del bilancio familiare, con buon senso e soprattutto senza gettare i soldi dalla finestra". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento in occasione degli Stati generali dei commercialisti, organizzati dal Consiglio nazionale della categoria presso il Roma Convention Center “La Nuvola”. Al suo arrivo, i partecipanti all'evento hanno accolto la premier con una standing ovation: “Mi imbarazzate, mi imbarazzo”, ha detto di fronte agli applausi della platea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni: “Il governo ha raggiunto i risultati migliori nella storia all'evasione”

In questa notizia si parla di: Meloni Governo Raggiunto Risultati

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento - L'analisi di Bistoncini Partners offre un'illuminante panoramica sui trend attuali dell'attività legislativa in Italia.

Approfondimenti da altre fonti

Meloni: “Il governo ha raggiunto i risultati migliori nella storia all'evasione”; Fisco, Meloni: Governo con risultati migliori in lotta a evasione -; Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni».

Meloni: “Il governo ha raggiunto i risultati migliori nella storia all'evasione” - L'obiettivo della riforma fiscale è “tagliare le tasse in modo equo e sostenibile.

Meloni: con nostro governo esito migliore nella lotta all’evasione - (askanews) – “A chi ci accusa di aiutare gli evasori e allentare le maglie del fisco, addirittura di nascondere dei condoni immaginari, noi rispondiamo con i fatti che a differenza della ...

Fisco: Meloni, 'questo è il governo con risultati migliori nella lotta all'evasione' - "A chi ci accusa di aiutare gli evasori rispondiamo con i fatti, che non possono essere smentiti.