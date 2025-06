Meloni | il fisco è il biglietto da visita di credibilità Stato

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza di un fisco trasparente e accessibile, definendolo il biglietto da visita della credibilità dello Stato. La premier ribadisce che il sistema fiscale deve essere al servizio della società, favorendo la prosperità anziché ostacolarla, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli imprenditori nelle istituzioni. Un impegno chiaro per una riforma fiscale che metta al centro il benessere collettivo e la trasparenza.

Roma, 10 giu. (askanews) - "Siamo convinti che il fisco non debba essere un ammasso di regole di difficile comprensione, qualcosa di riservato agli addetti ai lavori" ma "il fisco è il biglietto da visita della credibilità di uno Stato, non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo agli Stati generali dei commercialisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: il fisco è il biglietto da visita di credibilità Stato

