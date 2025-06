Meloni | Fisco aiuti invece di opprimere

La premier Meloni ha sottolineato l'importanza di un sistema fiscale che favorisca la crescita e la credibilità dello Stato, piuttosto che oppressione. Durante gli Stati Generali 2025 dei commercialisti, ha evidenziato come il fisco debba essere uno strumento di supporto, non di ostacolo, con regole chiare e tasse giuste, per aiutare famiglie e imprese a prosperare. È fondamentale usare le risorse pubbliche con saggezza, evitando sprechi e favorendo uno sviluppo sostenibile.

11.12 "Il fisco è anche biglietto da visita della credibilità di uno Stato,non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga" Lo ha detto la premier Meloni intervenendo agli Stati generali 2025 dei commercialisti. Lo Stato deve usare le risorse "con buonsenso e senza gettare i soldi dalla finestra" e "Questo governo è quello coi migliori risultati nella lotta all'evasione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

