Meloni fa il punto dopo i referendum | Fiera dei miei ministri Proposta unitaria sul fine vita

Giorgia Meloni, dopo i referendumi su lavoro e cittadinanza, si riunisce a Palazzo Chigi con i suoi vice e ministri per fare il punto sui dossier chiave, tra cui il delicato tema del fine vita. Con un tono deciso e un tocco di ironia, la premier apre la riunione chiarendo le sue posizioni e puntando a una proposta unitaria che possa rappresentare una strada condivisa per affrontare le sfide del governo.

All'indomani del referendum su lavoro e cittadinanza, Giorgia Meloni convoca a Palazzo Chigi i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme ad alcuni ministri, per fare il punto sui principali dossier politici, a partire dalla questione del fine vita. È una delle tante riunioni operative della giornata, e la premier – riferiscono fonti di governo – decide di aprirla con una battuta: «A scanso di equivoci, voglio mettere in chiaro che non sono venuta qui per bacchettare nessuno. Sono fiera dei miei ministri e in particolare di Salvini e Tajani». Un riferimento diretto alle ricostruzioni giornalistiche successive agli ultimi vertici, che parlavano di presunti ' rimbrotti ' rivolti da Meloni ai vicepresidenti del Consiglio.

