Meloni e il selfie col sorriso dopo il referendum Schlein | Non sei coerente

In un clima di tensione politica sempre più acceso, le parole di Elly Schlein risuonano come un richiamo alla coerenza e alla volontà popolare. Dopo il selfie sorridente di Meloni e le sue parole sul referendum, la leader del PD non si è tirata indietro, rispondendo con determinazione. La sfida tra i protagonisti del panorama italiano si fa sempre più evidente, lasciando intendere che il confronto è appena iniziato. E ora, cosa ci aspetta nel prossimo capitolo di questa discussione?

"Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo Governo.", ha scritto il premier nella caption della foto, lasciando intendere alla segretaria del Pd che fino a che il popolo non deciderà il contrario sarà lei a guidare il Paese. Il volto dem non si è però lasciato intimorire ed ha deciso di rispondere a tono alla nuova provocazione. "La coerenza, questa sconosciuta!", è la frase pubblicata da Schlein insieme a un post in cui Meloni critica il governo per l'appello all'astensionismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni e il selfie col sorriso dopo il referendum, Schlein: “Non sei coerente”

Renzi Scuote il PD: "Schlein, legittimo non votare il referendum" - Matteo Renzi scuote il PD, dichiarando legittimo non votare al referendum, in un'affermazione che riaccende il dibattito interno.

La risposta di Meloni a Schlein sul referendum: un selfie con sorriso. La premier pubblica un post sui suoi social e commenta così la consultazione popolare che si è conclusa ieri. Partecipa alla discussione

Meloni risponde con un selfie sorridente a Schlein sulla bocciatura del governo dopo il referendum Partecipa alla discussione

