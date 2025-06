Meloni agli Stati generali dei commercialisti | Il fisco deve aiutare non opprimere | Poi la standing ovation | Così mi imbarazzate – Il video

Giorgia Meloni, nel suo intervento agli Stati Generali dei commercialisti, ha sottolineato con forza che il fisco deve essere uno strumento di supporto, non di oppressione. «Il fisco è il biglietto da visita della credibilità di uno Stato», ha affermato, ricevendo una standing ovation. La presidente ha ribadito l'importanza di regole chiare e di una tassazione equa, affinché tutte le famiglie e le imprese possano prosperare senza ostacoli. La sfida ora è tradurre queste parole in azioni concrete.

«Il fisco è il biglietto da visita della credibilitĂ di uno Stato, non deve soffocare la societĂ ma aiutarla a prosperare », così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta agli Stati generali dei commercialisti al Roma Convention Center la Nuvola, dove è stata accolta con una standing ovation. «Il fisco non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga», ha aggiunto la premier, sottolineando che lo Stato deve usare le risorse «con buonsenso e senza gettare i soldi dalla finestra, che è quello che abbiamo tentato di fare in questi anni». 🔗 Leggi su Open.online

