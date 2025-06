Mei 2025 sono aperti i casting per il progetto e l' orchestra Opera Indie

Se sei un artista emergente o semplicemente appassionato di musica indipendente, questa è l’occasione che aspettavi: i casting per il progetto e l’orchestra Opera Indie sono aperti a maggio 2025! In occasione del trentesimo anniversario del Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti a Faenza dal 3 al 5 ottobre, si celebra la scena musicale indipendente italiana con nuove opportunità di crescita e scoperta. Non lasciartela sfuggire: il tuo talento potrebbe essere protagonista di questa straordinaria manifestazione!

Al Mei dei 30 anni nasce Opera indie. Il Meeting delle Etichette Indipendenti che celebra quest'anno i 30 anni di una delle storiche kermesse della scena musicale indipendente italiana e piattaforma di scouting per gli artisti emergenti si terrà quest'anno a Faenza dal 3 al 5 ottobre.

