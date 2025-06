Medioriente | Greta Thunberg ha lasciato Israele in volo verso Svezia

Greta Thunberg, simbolo mondiale della lotta al cambiamento climatico, ha lasciato Israele dopo essere stata espulsa, in volo verso la Svezia. La giovane attivista svedese, conosciuta per il suo impegno ambientale, si trovava a bordo di un’imbarcazione diretta a Gaza con aiuti umanitari. La sua vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla mobilitazione globale per i diritti umani e ambientali, confermando che il suo messaggio non si ferma di fronte alle frontiere.

Milano, 10 giu. (LaPresse) – L’attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato Israele, da dove è stata espulsa, ed è in volo verso la Svezia. Lo ha riferito il suo staff legale, secondo quanto riportato dai media svedesi. Thunberg, 22 anni, icona del movimento di protesta globale ambientalista per il clima, si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell’imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza con aiuti umanitari che è stata bloccata e sequestrata ieri da Israele. Gli attivisti sono stati fermati da Israele e, dopo che la barca è stata portata nel porto israeliano di Ashdod, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri israeliano sono stati portati all’aeroprto Ben Gurion di Tel Aviv per il rimpatrio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Greta Thunberg ha lasciato Israele, in volo verso Svezia

Trump su Greta Thunberg fermata in Israele: «È strana: faccia un corso per la rabbia». Quella volta che lo gelò con lo sguardo all’Onu – Il video - L’ultima uscita di Donald Trump su Greta Thunberg ha fatto discutere: il tycoon suggerisce alla giovane attivista di seguire un corso per la gestione della rabbia, definendola “una persona strana” e “giovane e arrabbiata”.

