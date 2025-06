Medici manager e sanità del futuro | per 20 studenti di Unibg e Bicocca si aprono le porte di NewMed

Sei pronto a scoprire il futuro della medicina? NewMED, il percorso triennale extracurricolare di 100 ore, apre le sue porte a 20 studenti delle Università di Bergamo e Milano Bicocca. Un’opportunità unica per formare medici innovativi, pronti ad affrontare le sfide della sanità del domani tra intelligenza artificiale, cronicità e medicina territoriale. Questa sperimentazione segna l’inizio di una nuova era: vuoi farne parte?

Un percorso triennale extracurricolare di cento ore per formare medici capaci di affrontare le sfide della sanità del futuro, tra intelligenza artificiale, cronicità e medicina territoriale: prende il nome di NewMED e, per ora, apre in via sperimentale a una ventina di studenti del quarto anno iscritti alle Università degli Studi di Bergamo e di Milano Bicocca, tra i promotori dell’iniziativa insieme all’ Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Fondazione Europea di Ricerca Biomedica Ferb Onlus e Fondazione Anthem. Presentato al Digital Health Lab del Campus di Ingegneria di Dalmine, è stato pensato come integrazione ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia e progettato per rispondere alle sfide emergenti della sanità del futuro: pensato per essere un piano personalizzato di attività formative organizzato in moduli tematici, prevede lezioni frontali, workshop e attività pratica, focalizzandosi in particolare sulla comprensione dei modelli organizzativi della sanità, sull’impiego dell’intelligenza artificiale per la medicina predittiva e personalizzata, sull’interoperabilità dei dati sanitari e sull’integrazione tra medicina territoriale e ospedaliera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it