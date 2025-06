Medici di base in prima linea continuano le attività per i vaccini e assistenza nelle carceri

In un impegno costante e senza sosta, i medici di medicina generale della Regione Emilia-Romagna si confermano pilastri fondamentali nella lotta alla pandemia e nella tutela della salute pubblica. Continuano con dedizione le attività di vaccinazione e assistenza nelle carceri, garantendo un sostegno essenziale alle comunità più vulnerabili. Regione e medici lavorano insieme per un sistema sanitario forte, accessibile e vicino a ogni cittadino, perché la salute è un diritto di tutti.

I medici di medicina generale confermano il proprio impegno al fianco della Regione Emilia-Romagna per continuare a garantire l'assistenza primaria, i servizi di emergenza sanitaria territoriale, il piano vaccinale e l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari.

Più presenza e assistenza sul territorio in Puglia: firmato accordo con i medici di base - In Puglia, è stato firmato un accordo che potenzia la presenza dei medici di base sul territorio. I medici di medicina generale non solo assisteranno i propri pazienti, ma garantiranno un supporto attivo nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali e nei Presidi Territoriali di Assistenza.

SANITÀ Assistenza e vaccini. Intesa con i medici di base - Romagna e medici di base rinnovano l’accordo su assistenza primaria, emergenza territoriale, vaccini e assistenza sanitaria in carcere.

Medico di base 2025: orari, scelta libera e presenza nelle Case di Comunità. Tutte le novità della nuova sanità. - Orari, visite, accesso ai servizi: ecco cosa cambia per chi ha bisogno di cure.

Vaccinazione e assistenza primaria, prorogati gli accordi tra la regione Emilia Romagna e i medici di base - BOLOGNA (ITALPRESS) – I medici di medicina generale confermano il proprio impegno al fianco della Regione Emilia-