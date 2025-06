Maxi truffa sul Superbonus | sequestrati 5,5 milioni di euro a una Rsa Non aveva i requisiti per accedere alle agevolazioni

Una maxi truffa sul Superbonus scuote il settore: sequestrati 55 milioni di euro a una RSA coinvolta in pratiche irregolari. La Guardia di Finanza, sotto la guida della Procura di Catanzaro, ha portato alla luce un’articolata operazione fraudolenta, con due indagati e un sequestro preventivo di 5,5 milioni di euro. Scopriamo come questa vicenda evidenzi le criticità del sistema e l’importanza di controlli più severi.

Due indagati e un sequestro preventivo di 5,5 milioni di euro per una truffa sul Superbonus. È il risultato dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha fatto luce su una presunta acquisizione indebita di crediti d’imposta in ambito edilizio da parte di un ente attivo nel settore dell’ assistenza residenziale per anziani e disabili. Sarebbero indagati nell’inchiesta il legale rappresentante dell’ente e il tecnico responsabile dei lavori, per i quali l’accusa sarebbe di truffa aggravata ai danni dello Stato per l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Open.online