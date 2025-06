Maxi inchiesta appalti pubblici chiesto il rinvio a giudizio per nove persone

La maxi inchiesta sugli appalti pubblici scuote il panorama amministrativo italiano, portando alla ribalta figure di spicco come ex sindaci e dirigenti. Con nove persone chieste in rinvio a giudizio e un totale di 13 imputati tra accuse pesanti, la vicenda si fa sempre più complessa e delicata. La giustizia è chiamata a fare luce su questa intricata rete di sospetti e responsabilità , mentre l’opinione pubblica attende risposte chiare e trasparenti.

Prosegue la vicenda processuale della maxi inchiesta su appalti pubblici che vede coinvolti ex sindaci, amministratori pubblici, tecnici comunali e dirigenti - per un totale di 13 persone 33 capi di imputazione - che affronteranno e stanno giĂ affrontando diverse modalitĂ di giudizio.

