Maxi frode fiscale sui crediti d' imposta con falsi investimenti in blockchain | in 8 nei guai

Una maxi frode fiscale sui crediti d’imposta attraverso falsi investimenti in blockchain scuote il settore, coinvolgendo otto persone nei guai. Il Tribunale di Salerno ha accolto l’appello della Procura di Nocera Inferiore, emettendo misure cautelari che mettono in luce le magagne di un sistema apparentemente innovativo ma insidioso. La vicenda mette in discussione la legittimità di pratiche che, dietro l’apparenza di modernità, nascondono trame illecite.

Il Tribunale di Salerno Sezione Riesame - accogliendo l'appello proposto dalla Procura di Nocera Inferiore avverso ad una ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari - ha emesso otto misure cautelari personali (una in carcere, quattro agli arresti domiciliari, tre obblighi di.

Maxi-frode sul "Bonus facciate", sequestri per 11 milioni di euro: chi sono i tre indagati - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un presunto sistema fraudolento che ha portato al sequestro di 11 milioni di euro, con tre indagati accusati di creare e commercializzare crediti d'imposta fittizi legati al "Bonus facciate".

