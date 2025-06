Maxi frode fiscale da 60 milioni | otto misure cautelari tra Campania e Dubai

Una maxi frode fiscale da 60 milioni di euro scuote l’Italia e Dubai, con otto misure cautelari tra le due regioni. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha accolto l’appello della Procura, svelando un articolato schema criminale. Questa vicenda mette in luce i rischi di un sistema illecito che minaccia l’economia, evidenziando come la lotta alla criminalità finanziaria sia più attuale che mai. Resta da scoprire quali saranno i prossimi sviluppi di questa delicata indagine.

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha accolto l'appello proposto dalla Procura della Repubblica contro un'ordinanza di rigetto del gip, disponendo otto misure cautelari personali nell'ambito di un'inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati.

