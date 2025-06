Mauro Coruzzi e il secondo ictus | Non riuscivo a muovermi rimasto a terra per ore

Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ripercorre con coraggio e sincerità il drammatico momento del suo secondo ictus. Rimasto a terra per ore, senza poter muoversi, ha affrontato la paura e l’isolamento di un'esperienza che ha segnato profondamente la sua vita. La sua testimonianza diventa un appello alla consapevolezza e alla prevenzione, ricordandoci quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute in ogni situazione.

(Adnkronos) – "Per ore sono rimasto per terra, senza potermi muovere". Così Mauro Coruzzi, in arte Platinette, in un'intervista rilasciata a DiPiù, ha parlato del secondo ictus che lo ha colpito lo scorso febbraio, dopo quello del 2023, che lo aveva costretto a una lunga fase di ricovero e riabilitazione. Platinette ha raccontato nei dettagli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mauro Coruzzi e il secondo ictus: “Non riuscivo a muovermi, rimasto a terra per ore”

Mauro Coruzzi, il racconto choc del secondo ictus: 'Ore a terra senza potermi muovere'

"Sono rimasto a terra per ore, senza riuscire a muovermi. Se non fosse stato per la mia domestica, forse oggi non sarei qui." Mauro Coruzzi, in arte #Platinette, racconta il dramma del secondo ictus avuto a febbraio. Dopo il primo malore nel 2023, oggi combatt

Mauro Coruzzi parla del secondo ictus: "Ho sbattuto la testa e sono rimasto a terra per ore, ora ho fatto testamento" A salvarlo è stata la colf: "Se non ci fosse stata lei non sarei qui". Poi svela quali personaggi famosi gli hanno espresso vicinanza

