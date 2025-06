Maturità | per gli studenti poche simulazioni prof più concentrati su verifiche Indietro su programmi storia e letteratura italiana

Maturità: per gli studenti poche simulazioni e troppi focus su verifiche, lasciando spesso indietro programmi essenziali di Storia e Letteratura Italiana. A pochi giorni dall’esame, emergono alcune lacune che rischiano di compromettere la preparazione complessiva. È fondamentale indirizzare gli sforzi verso esercitazioni mirate e revisione approfondita, affinché ogni maturando possa affrontare con sicurezza questa importante sfida. La chiave del successo sta nella strategia di studio efficace e mirata.

A pochi giorni dalla maturità, molti studenti segnalano lacune nei programmi scolastici, in particolare in Storia e Letteratura Italiana. Secondo una rilevazione condotta da Skuola.net su un campione di 1.000 maturandi, oltre il 60% riporta che le ultime settimane di scuola sono state dedicate prevalentemente a interrogazioni e verifiche, trascurando esercitazioni mirate in vista dell’esame. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Maturità Studenti Verifiche Programmi

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

Su questo argomento da altre fonti

Maturità 2025 e la storia: 1 alunno su 2 non è andato oltre la Seconda Guerra Mondiale, il 37% è arrivato ai giorni nostri; Verso la Maturità. Per la metà degli studenti la Storia si ferma alla Seconda guerra mondiale (di Skuola.net); Due mesi alla maturità 2025: come organizzare lo studio.