Maturità 2025 stop ai cellulari anche ai docenti | si garantisce trasparenza e correttezza I sindacati ironizzano | I presidenti e i commissari non copiano dal web

Maturità 2025: un cambiamento che fa discutere. In un istituto di Pordenone, il divieto di usare cellulari si estende anche a docenti, presidenti e commissari, con l'obiettivo di garantire trasparenza e correttezza. Una mossa che ha acceso le reazioni dei sindacati, ironici sulla misura che, secondo loro, evita alle autorità scolastiche di copiare dal web. Ma cosa riserva il futuro dell'esame più atteso? Continua a leggere per scoprirlo.

Non solo gli studenti, ma stop ai cellulari anche per gli insegnanti. Accade in un istituto scolastico di Pordenone, dove la dirigente scolastica ha emanato che estende il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici anche ai commissari e ai presidenti di commissione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

