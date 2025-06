Matteo Berrettini mina vagante nel sorteggio di Wimbledon? Ad oggi non sarebbe testa di serie

Matteo Berrettini, una mina vagante nel sorteggio di Wimbledon, si trova attualmente senza testa di serie e in una fase delicata della sua carriera. Dopo aver saltato importanti tornei come Madrid, Roma, Roland Garros e Stoccarda, il suo punteggio è crollato di 155 punti, portandolo dal 28° al 33° posto nel ranking mondiale. La domanda ora è: può ancora risorgere e sorprendere?

Dopo i ritiri di Madrid e Roma, Matteo Berrettini è stato costretto a saltare il Roland Garros e poi si è cancellato dal torneo di Stoccarda, dove lo scorso anno era arrivato in finale, perdendo i 165 punti conquistati nel 2024 e recuperandone soltanto 10, quelli dell’eliminazione all’esordio rimediata a Parigi-Bercy 2024. Con 155 punti in meno, Berrettini è sceso dal 28° posto del ranking ufficiale rilasciato lunedì 9 giugno alla 33ma posizione della classifica live, essendo passato da quota 1720 a 1565. L’azzurro, al momento, dunque, non sarebbe tra le teste di serie di Wimbledon. Resta un solo torneo a Berrettini per rientrare tra i primi 32 del ranking, ovvero quello del Queen’s, al quale risulta ancora iscritto: lo scorso anno l’azzurro giocò ad Halle, ma uscì di scena agli ottavi ed incamerò 50 punti, che scarterĂ lunedì 23 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it