Mattarella | Lussemburgo accolse italiani

Durante la visita ufficiale in Lussemburgo, il Presidente Mattarella ha sottolineato come questa piccola grande nazione europea abbia saputo trasformarsi in un vero punto di forza dell'integrazione e della convivenza. Con istituzioni come la Corte di Giustizia Europea e la Banca Europea degli Investimenti, il Lussemburgo accoglie con orgoglio tanti italiani che, da oltre un secolo, contribuiscono alla sua crescita. È un esempio di solidarietà e collaborazione tra nazioni e cittadini.

19.55 "Il Lussemburgo, con istituzioni come la Corte di Giustizia Europea, la Corte dei Conti,la Banca Europea degli Investimenti una delle capitali della Ue:un Paese che ha saputo fare dell'integrazione e della convivenza un vero punto di forza,e che ha accolto ed accoglie tanti cittadini di origine italiana". Così Mattarella in visita ufficiale. "Il Lussemburgo è divenuto la casa di tanti italiani.Un secolo fa i primi arrivi di connazionali per lavorare nelle miniere e acciaierie.Oggi è un'esempio di integrazione,orgoglio d'Europa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

