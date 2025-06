Mattarella sulla Vespucci per la festa della Marina Militare

In un suggestivo gesto di rispetto e orgoglio nazionale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Genova alla Giornata della Marina Militare, salendo a bordo di una motovedetta per ammirare da vicino lo schieramento navale. Un momento di forte emozione che rafforza il legame tra istituzioni e forze armate, sottolineando l'importanza della nostra marina per la sicurezza e il prestigio del Paese. La cerimonia si è conclusa con un messaggio di unità e speranza per il futuro.

Milano, 10 giu. (askanews) - Sergio Mattarella a Genova per la Giornata della Marina Militare. Il presidente della Repubblica è salito in porto su una motovedetta della Marina per passare in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare: Nave Trieste, Nave Vulcano, Nave San Giusto, Nave Morosini, Nave Diciotti, Nave Cavour, Nave Margottini, Nave Chioggia, Nave Tedeschi, Sommergibile Scirè. Si è svolta quindi la cerimonia ufficiale nel corso della quale hanno preso la parola il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Antonio Portolano e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: Marina Militare Mattarella Vespucci

Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa a Napoli: tutti ad ammirare l’orgoglio della Marina Militare italiana - Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa a Napoli, incantando tutti con il suo fascino e rappresentando l'orgoglio della marina militare italiana.

#MarinaMilitare. #Mattarella alla cerimonia sulla #Vespucci: "Eccellenza italiana, assicura pace, sicurezza e vita umana in mare". Messaggio ai commercialisti: "Rischi globali ci chiedono di rafforzare l'Europa". Al #Tg2Rai ore 13,00 #10giugno Partecipa alla discussione

#10giugno #GiornatadellaMarina Il Presidente Mattarella a Genova. “I rischi globali ci chiedono di rafforzare l'Europa per essere protagonisti”. La nave Vespucci conclude il giro del mondo durato due anni Di @Valerusso39 #GR1 @ItalianNavy Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Festa della Marina Militare: Mattarella a Genova per il ritorno della Vespucci; Marina Militare, Mattarella a Genova per ritorno della Nave Vespucci; A Genova cerimonia con Mattarella per il ritorno di nave Vespucci.

Mattarella: il Vespucci ha nutrito la crescita di competenze e l’immagine dell’Italia - Il presidente della Repubblica ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, un messaggio sull’eccellenza della Marina e sul valore della mission ...

Mattarella: "Nave Vespucci motivo di orgoglio per tutti. Passaggio a Capo Horn capolavoro" - Il presidente della Repubblica a Genova ha parlato al termine della visita a bordo in occasione Giornata della Marina militare e del ritorno in Italia della Nave ...

A Genova cerimonia con Mattarella per il ritorno di nave Vespucci - "Voi avete portato l'Italia in giro per il mondo dando un grande contributo al prestigio del nostro Paese".