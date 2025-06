Mattarella | Pace e giustizia sociale pilastri dell' integrazione europea

Il presidente Mattarella sottolinea come pace, giustizia sociale e prosperità siano i pilastri fondamentali dell’integrazione europea, radicati nella democrazia, nel rispetto dei diritti umani e nella libertà per tutti. Durante la cena di Stato con il Granduca Enrico di Lussemburgo, ha ricordato che le sfide internazionali richiedono un impegno condiviso e uno spirito di solidarietà e collaborazione. Solo così potremo affrontare efficacemente le nuove prove della nostra epoca.

Pace, prosperità, giustizia sociale, nel progetto di integrazione europea, sono radicate nella democrazia, nel rispetto dei diritti umani e nella libertà per tutti i popoli". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cena di Stato offerta dal Granduca Enrico di Lussemburgo. "Nuove prove - ha aggiunto - la vicenda internazionale presenta continuamente. Ad esse dobbiamo far fronte nel medesimo spirito di cooperazione e fermezza sui valori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella: Pace e giustizia sociale, pilastri dell'integrazione europea

Mattarella: «Non c’è pace senza salari equi» - Sergio Mattarella riafferma l'importanza di garantire salari equi come base per una pace duratura. Durante il suo intervento, sottolinea che la protezione sociale e il rispetto delle libertà sindacali sono fondamentali per costruire una società giusta e stabile.

#Mattarella a #Torino in visita all'Itcilo: "Non vi può essere una pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale e senza rispetto delle libertà sindacali"

Mattarella a Torino in visita all'Itcilo: "Giustizia sociale imprescindibile per la pace" - che "non vi può essere una pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale e senza rispetto delle libertà sindacali".

Mattarella a Torino: “Senza giustizia sociale non c’è pace duratura” - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato a Torino ...