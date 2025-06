Mattarella Integrazione e convivenza parte della grandezza d’Europa

In un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni, le parole di Mattarella ci ricordano che integrazione e convivenza sono i pilastri della grandezza d’Europa. La storia insegna che unione e collaborazione tra nazioni possono trasformare divergenze in opportunità di crescita condivisa, creando un futuro più stabile e prospero per tutti. È proprio questa visione che ci invita a continuare a investire nel dialogo e nella solidarietà europea.

ROMA (ITALPRESS) – “ E’ con orgoglio che possiamo riscontrare come – anche grazie ai leader politici di Lussemburgo e Italia dell’epoca – il continente europeo sia riuscito nell’obiettivo di lasciarsi alle spalle le lacerazioni per puntare a un futuro di pace e prosperità condivise”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cena di Stato offerta dal Granduca Enrico di Lussemburgo. “ Pace, prosperità, giustizia sociale, nel progetto di integrazione europea, sono radicate nella democrazia, nel rispetto dei diritti umani e nella libertà per tutti i popoli “, ha sottolineato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

