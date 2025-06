Mattarella in Lussemburgo il capo dello Stato ricevuto dai Granduchi a Palazzo Granducale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura una visita di due giorni in Lussemburgo, un momento di grande importanza diplomatica e simbolica. Accompagnato dalla figlia Laura, è stato ricevuto con onore dal Granduca Enrico e dalla Granduchessa Maria Teresa, simboli di un legame forte tra Italia e Lussemburgo. La cerimonia, arricchita da inni nazionali e presenze di alto livello, segna un’opportunità unica per rafforzare i rapporti bilaterali e promuovere la cooperazione futura.

Al via la visita di due giorni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Lussemburgo. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto dal Granduca del Lussemburgo Enrico e dalla Granduchessa Maria Teresa in picchetto d'onore davanti al Palazzo Granducale di Lussemburgo, dove sono stati suonati i rispettivi inni. Presenti alla cerimonia le più alte cariche locali, tra cui il premier Luc Frieden, e una rappresentanza della comunità italiana locale. In serata, Mattarella parteciperà alla cena di gala offerta in suo onore dal Granduca e dalla Granduchessa, alla presenza del Granduca ereditario Guglielmo e della Granduchessa ereditaria Stéphanie, durante la quale il presidente pronuncerà un discorso.

