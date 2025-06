Mattarella a Genova per il ritorno del Vespucci | Video

A Genova, il ritorno trionfale dell’Amerigo Vespucci ha riempito di orgoglio e emozione la città. Presente il presidente Mattarella, insieme a figure di spicco della Marina e del governo, per celebrare il viaggio internazionale della nave scuola. Dopo due anni di avventure attraverso 32 Paesi, l’equipaggio e gli italiani si preparano ora a scrivere un nuovo capitolo di questa prestigiosa tradizione. Il presidente...

A Ponte Parodi la cerimonia per il ritorno della nave scuola della Marina Militare, Amerigo Vespucci, dopo due anni di navigazione nel mondo con tappe in 32 Paesi e nei cinque continenti. Presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre al ministro della Difesa, Guido Crosetto, al capo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio Enrico Credendino, e al capo di Stato maggiore, generale Luciano Portolano. Il presidente Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e dalla sindaca di Genova, Silvia Salis. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Mattarella a Genova per il ritorno del Vespucci | Video

