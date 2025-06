Mattarella a Genova | giornalisti abusivi entrati con il pass stampa

Martedì mattina, a Genova, l’arrivo di Sergio Mattarella ha svelato un’ombra di irregolarità nel mondo dell’informazione: alcune persone, non iscritte all’ordine professionale e considerate giornalisti abusivi, sono riuscite ad entrare con il pass stampa riservato ai professionisti. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e l’etica del sistema di accredito. È il caso di approfondire cosa si cela dietro questa vicenda e come prevenirla in futuro.

Sono entrate con il pass stampa riservato ai giornalisti, pur non essendo iscritte in alcun modo all'ordine professionale: così diverse persone sono stati accreditate, martedì mattina, per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova in occasione dell’arrivo della nave. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Mattarella a Genova: giornalisti abusivi entrati con il pass stampa

