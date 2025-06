Matt Riddle su CM Punk | Cambiato? Mi dicono che è un rompiscatole non fa altro che lamentarsi

Matt Riddle non ha lasciato spazio a fraintendimenti durante un'ultima intervista, sparando a zero su CM Punk. Con parole dure e senza peli sulla lingua, l’ex wrestler WWE ha dichiarato di non essere affatto un fan di Punk, definendolo un rompiscatole nel backstage e criticando il suo modo di combattere. La sua opinione tagliente apre una finestra sul rapporto tumultuoso tra i due e sulla figura controversa di CM Punk nel mondo del wrestling.

L’ex wrestler WWE Matt Riddle ha scelto di non usare giri di parole ieri quando gli è stato chiesto di CM Punk durante un’intervista al podcast Going Ringside. L’attuale campione MLW ha demolito il wrestler di Chicago con dichiarazioni al vetriolo che non lasciano spazio a interpretazioni. “Non sono un suo grande fan. Fa schifo nel combattimento ed è un incubo lavorare con lui nel backstage”, ha attaccato Riddle senza mezze misure. “Si lamenta e protesta continuamente. Si lamenta anche se sta ottenendo diverse opportunitĂ per il titolo mondiale”. Riddle e CM Punk condividono anche un passato nell’UFC, anche se certamente Punk non ha lasciato un grande segno in quel mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Matt Riddle su CM Punk: “Cambiato? Mi dicono che è un rompiscatole, non fa altro che lamentarsi”

