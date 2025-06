Mats Wilander su Sinner-Alcaraz | Nessuna finale si avvicina a questa neanche Federer-Nadal

finale che ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis, superando perfino le imprese di Federer e Nadal. L'intensità e la bravura mostrata da Sinner e Alcaraz hanno lasciato il mondo senza fiato, offrendo uno spettacolo che resterà impresso nei cuori degli appassionati per sempre. In questo scenario eccezionale, Wilander non può che elogiare una partita che ha elevato il livello dello sport a livelli mai visti prima.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato vita ad una finale indimenticabile. L’ultimo atto del Roland Garros è stato indimenticabile, con l’italiano e lo spagnolo protagonista di una partita incredibile. Dello stesso parere lo è anche Mats Wilander, che intervistato da TNT Sports, ha commentato la finale di Parigi, vissuto anche da spettatore proprio sullo Philippe Chatrier. L’ex numero uno del mondo non ha davvero dubbi sull’epicità di una finale, che è già entrata nella storia del tennis: “Ho visto Federer e Nadal giocare grandi finali, ma niente si avvicina a questa. Ho pensato che non è possibile, stanno giocando ad un ritmo che non è umano”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mats Wilander su Sinner-Alcaraz: “Nessuna finale si avvicina a questa, neanche Federer-Nadal”

Questa tra #Sinner e #Alcaraz è la finale più lunga di sempre al #RolandGarros. Superata la finale del 1982 tra Mats Wilander e Guillermo Vilas nel 1982 (4h 42m) Partecipa alla discussione

Sinner-Alcaraz è diventata ufficialmente la finale PIÙ LUNGA della storia del Roland Garros: superato il record delle 4 ore e 42 minuti della finale del 1982 tra Mats Wilander e Guillermo Vilas. Partecipa alla discussione

