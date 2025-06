Materazzi | ‘Gattuso Cannavaro e De Rossi perfetti per la Nazionale’ Ringhio avanza

Il destino del calcio italiano è in bilico e il nome del nuovo commissario tecnico infiamma il dibattito nazionale. Tra ipotesi e anticipazioni, Materazzi si pronuncia con entusiasmo, indicando tre figure emblematiche: Gattuso, Cannavaro e De Rossi. Tutti simboli di passione, talento e dedizione, pronti a guidare la Nazionale con autorità e cuore. Ma chi sarà davvero il prossimo grande allenatore azzurro? La risposta potrebbe sorprenderti.

Tra rifiuti e riflessioni, ecco chi potrebbe essere il prossimo ct dopo Luciano Spalletti. Marco Materazzi, uno dei simboli del trionfo mondiale del 2006, interviene nel dibattito acceso sul futuro della panchina azzurra. E lo fa scegliendo tre nomi dal forte peso simbolico e tecnico: Rino Gattuso, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. “Non li metto in ordine di preferenza, ma per me sarebbero perfetti”, ha dichiarato all’Adnkronos. “Conoscono bene l’ambiente e hanno scritto pagine indelebili della storia della Nazionale”. Spalletti, l’addio e l’incognita azzurra. Con l’addio di Luciano Spalletti, ufficializzato tra critiche e riflessioni amare sul progetto tecnico interrotto dopo il ko con la Norvegia, si apre una fase delicatissima per la FIGC. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Materazzi: ‘Gattuso, Cannavaro e De Rossi perfetti per la Nazionale’, Ringhio avanza

