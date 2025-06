Matera buoi sulla folla alla processione di Accettura | panico e 5 feriti

Una tradizione secolare si è trasformata in un momento di tensione e paura ad Accettura, in provincia di Matera, durante la processione dei buoi per San Giuliano. La reazione improvvisa degli animali, probabilmente scatenata da scoppi di petardi, ha causato il panico tra la folla, con cinque persone rimaste ferite. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e le pratiche di questa affascinante ma complessa tradizione.

(Adnkronos) – Cinque persone sono rimaste ferite ieri sera dopo un incidente avvenuto alla tradizionale festa di Accettura, in provincia di Matera, durante la processione dei buoi per la festa di San Giuliano martire. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a seguito dello scoppio di botti e oggetti pirotecnici, alcuni buoi si sono spaventati, la situazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Matera, buoi sulla folla alla processione di Accettura: panico e 5 feriti

