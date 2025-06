Mastella | Troppi ritardi sulla Roma-Benevento Salvini da bocciare Zinzi | Il sindaco cerca pubblicità

I pendolari sulla tratta Benevento-Roma sono ormai esasperati dai continui ritardi e cancellazioni, tra disagi e costi alle stelle. Mentre il ministro Salvini si concentra su questioni di immagine, i cittadini chiedono soluzioni concrete. È tempo che le promesse si trasformino in azioni tangibili: i pendolari meritano rispetto e un servizio all’altezza delle loro esigenze. La speranza è che presto si passi dalle parole ai fatti.

Tempo di lettura: 2 minuti " Mi segnalano cancellazioni e ritardi sulla tratta Benevento-Roma. I pendolari mi contattano spesso, nonostante i sacrifici delle maestranze e di chi lavora nelle aziende ferroviarie del Paese, per segnalarmi disagi, oltre che costi troppo alti dei ticket. Nella rigida selezione, tutta particolare, di cui dice di occuparsi il ministro Salvini credo che questi problemi debbano giocoforza rientrare. O almeno spero di sì. Dal termometro degli umori che registro come sindaco e da una lettura delle agenzie degli ultimi mesi, sull'efficienza del trasporto ferroviario il ministro leghista non ha certo brillato, tutt'altro".