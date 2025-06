Massive Attack un influencer israeliano ha accusato la band di incitamento per aver mostrato un video del leader di Hamas

In un contesto di tensioni crescenti, gli Massive Attack si trovano al centro di una bufera mediatica dopo essere stati accusati da un influencer israeliano di incitamento. La band, nota per il suo impegno a favore della causa palestinese, ha risposto minacciando azioni legali, difendendo la propria libertĂ artistica e i valori di solidarietĂ . La vicenda solleva ancora una volta il delicato equilibrio tra espressione artistica e sensibilitĂ politica, lasciando aperto il dibattito su limiti e responsabilitĂ .

I Massive Attack hanno minacciato di intraprendere azioni legali contro un influencer israeliano che li ha accusati di “incitamento” per aver mostrato un video del defunto leader di Hamas Yahya Sinwar durante un concerto. La band da anni un’accanita sostenitrice della Palestina, ha partecipando al boicottaggio culturale di Israele dal 1999. Nel loro live al LIDO Festival di Londra, lo scorso 6 giugno, li ha visti affiancati dall’attore e attivista Khalid Abdalla e da Yasiin Bey (ex Mos Def ) in una dimostrazione di solidarietĂ con la Palestina. Sinwar è stato l’artefice dell’attacco avvenuto il 7 ottobre 2023, quando sono state uccise 1200 persone e 251 sono state prese in ostaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Massive Attack, un influencer israeliano ha accusato la band di “incitamento” per aver mostrato un video del leader di Hamas

Robert Del Naja cuore azzurro: il fondatore dei Massive Attack al Maradona per Napoli-Cagliari - Robert Del Naja, cuore azzurro dei Massive Attack, è a Fuorigrotta per sostenere il Napoli nella sfida scandalo contro il Cagliari.

