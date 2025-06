Massimo Ferrero furioso per il furto in casa | In giro non c' erano forze dell' ordine impegnate nei seggi per un referendum che è stato un bluff

Massimo Ferrero esplode di rabbia dopo il furto subito nella sua casa di Roma, avvenuto mentre le forze dell'ordine erano impegnate nei seggi per un referendum, lasciando senza protezione la sua abitazione. La scena si è svolta in via Gregoriana, dove i ladri hanno fatto razzia di gioielli, denaro e oggetti di valore. Ferrero ha denunciato con amarezza questa mancanza di sicurezza, sottolineando come l'incidente dimostri che...

Massimo Ferrero è furioso per quanto accaduto domenica scorsa nella sua abitazione nella centralissima via Gregoriana a Roma, messa a soqquadro da ladri che hanno portato via un'ingente quantità di gioelli, soldi e oggetti di valore. L'ex patron della Sampdoria ha raccontato i dettagli dell'furto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Massimo Ferrero furioso per il furto in casa: "In giro non c'erano forze dell'ordine, impegnate nei seggi per un referendum che è stato un bluff"

