Massimo D’Alema fa affari d’oro con le consulenze a Londra E reinveste 2 milioni per un agriturismo deluxe in Umbria

Massimo D’Alema, l’ex uomo di politica che ha segnato un’epoca, si reinventa con successo nel mondo degli affari. Tra consulenze a Londra e investimenti di 2 milioni di euro in un agriturismo di lusso in Umbria, dimostra che la seconda vita può essere ricca di nuove sfide e opportunità. La sua energia e creatività sembrano non conoscere sosta, aprendo un capitolo tutto da scoprire. E così, il suo cammino continua a sorprendere.

17 anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo della politica attiva – il suo ultimo incarico di rilievo fu alla guida del ministero degli Esteri tra il 2006 e il 2008 – Massimo D’Alema sta davvero vivendo una seconda giovinezza. Da imprenditore. Tra produzione di vini, consulenza geopolitica e ora anche hospitality l’ex enfant prodige della gioventù del Pci sembra davvero aver trovato la sua nuova dimensione, sprizza idee e iniziative, e i risultati gli sorridono. La cassaforte principale per i guadagni si chiama DL&M advisor. L’Srl con cui dal 2019 D’Alema conduce la sua attività di consulenza strategica, ben oltre i confini nazionali, macina per il secondo anno di fila guadagni di tutto rispetto. 🔗 Leggi su Open.online

