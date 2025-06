Massimo Bossetti primo ospite di Belve Crime lo spin-off di Francesca Fagnani

Un'occasione unica per scoprire i retroscena più nascosti e le verità più scomode dietro alcuni dei casi più intricati della nostra cronaca. Con ospiti d'eccezione come Massimo Bossetti, “Belve Crime” si prepara a essere il nuovo focus di approfondimento che catturerà l’attenzione di tutti. Non perdere questa anteprima esclusiva, perché la verità potrebbe sorprenderti più di quanto immagini.

Un debutto atteso: martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2. Dopo il grande successo della quinta stagione di "Belve", Francesca Fagnani si prepara a tornare in prima serata con un nuovo programma che promette di far discutere: "Belve Crime", in onda su Rai2 martedì 10 giugno alle 21.20. Questo nuovo progetto televisivo, nato come spin-off del celebre talk, sarà incentrato sui grandi casi di cronaca nera italiana e darà spazio diretto a colpevoli, sospettati o testimoni chiave degli episodi più controversi degli ultimi anni. Ospiti d'eccezione e racconti inediti. Ideato e condotto dalla stessa Fagnani, il programma è prodotto da Fremantle e ha l'ambizione di indagare il lato oscuro dell'animo umano, mettendo al centro chi quei fatti li ha vissuti sulla propria pelle.

Caso Yara Gambirasio a Belve Crime Francesca Fagnani: "Ma il suo Dna, come ci è finito sugli slip di Yara?" Massimo Bossetti: "È quello che vorrei capire anche io". Può capitare se compri i preservativi al Lidl. #belvecrime #FrancescaFagnani #MassimoBoss Partecipa alla discussione

Anticipazioni Fagnani, in onda stasera. Bossetti, Mikula, Maccione e Ianni: le storie oscure dietro i volti di Belve Crime • Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve Crime, lo spin-off del programma cult dedicato ai personaggi legati a casi di cronaca. Partecipa alla discussione

