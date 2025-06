Massimo Bossetti oggi | cosa fa in carcere la nuova vita della moglie la fake news sul figlio Nicolas il concorso di cucina

Massimo Bossetti, protagonista di una vicenda che ha sconvolto l’Italia, torna sotto i riflettori con il suo coinvolgimento nel nuovo spin-off “Belve Crime” su Rai 2. Mentre si discute del suo attuale percorso in carcere, emergono anche dettagli sulla vita della moglie, le false notizie sul figlio Nicolas e un emozionante concorso di cucina. Scopriamo insieme cosa c’è di vero e cosa si nasconde dietro queste storie.

Massimo Bossetti torna al centro dell?attenzione mediatica: è il primo ospite di Belve Crime, il nuovo spin-off condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 da martedì 10. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Massimo Bossetti oggi: cosa fa in carcere, la nuova vita della moglie, la fake news sul figlio Nicolas, il concorso di cucina

In questa notizia si parla di: Bossetti Cosa Carcere Vita

Belve, dal giallo Pettinelli all’intervista shock Bossetti in carcere: cosa accade? - Preparati a scoprire i segreti più nascosti con Belve, il programma di Francesca Fagnani che svela retroscena sconvolgenti.

@bossetti Partecipa alla discussione

Massimo Bossetti oggi, nuova vita dopo l'omicidio di Yara Gambirasio: immagini sul lavoro in carcere a Bollate; La seconda vita di Massimo Bossetti: cosa fa adesso in carcere; Bossetti e la seconda vita in carcere: le foto mai viste in officina.

Massimo Bossetti: quanto deve stare in carcere, cosa fa oggi e rapporto con la moglie - Massimo Bossetti nell’ottobre 2018 è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, con l’ex operaio che dovrà passare in carcere il resto della sua vita.

Massimo Bossetti, artigiano in carcere: la nuova vita del killer di Yara Gambirasio - Oltre al lavoro, la sua vita in carcere è caratterizzata da una partecipazione attiva ad altre iniziative: concorsi culinari, gare letterarie e artistiche.

La seconda vita di Massimo Bossetti: cosa fa adesso in carcere - Intanto il carpentiere di Mapello è riuscito a costruirsi una seconda vita nel carcere di Bollate, in provincia di Milano, dove svolge ...