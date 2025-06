Massimo Bossetti intervistato in carcere da Francesca Fagnani per la prima puntata di Belve Crime

Questa sera, su Rai 2, si apre un nuovo capitolo con "Belve Crime", lo spin-off di Francesca Fagnani dedicato al lato più oscuro della cronaca. La prima puntata vede protagonista Massimo Bossetti, intervistato nel carcere di Bollate, offrendo uno sguardo inedito e provocatorio sulla sua vicenda. Un’intervista che promette di catturare l’attenzione e far riflettere, portandoci nel cuore di una delle storie più complesse e controverse del nostro tempo.

Massimo Bossetti, il muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, parlerà in esclusiva nel nuovo spin-off di Belve, "Belve Crime", condotto da Francesca Fagnani.

