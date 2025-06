Massimo Bossetti a Belve Crime | Il mio dna sugli slip di Yara? Vorrei capire anch’io come ci è finito | VIDEO

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, è tra gli ospiti di Belve Crime, lo spin-off della trasmissione condotta da Francesca Fagnani in onda nella prima serata di Rai 2 a partire da martedì 10 giugno. In una clip rilasciata dalla Rai, che mostra un'anticipazione dell'intervista che la giornalista ha condotto nel carcere di Bollate dove Bossetti è recluso, l'ex operaio parla del suo Dna ritrovato sugli slip della vittima. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, afferma: "È tutto assurdo", replica lui. Il condannato argomenta sulle differenze tra dna nucleare e mitocondriale con Francesca Fagnani che replica: "Quello nucleare evidenzia in modo univoco il dna di una persona.

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

