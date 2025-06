Massimo Bossetti a Belve Crime | Il Dna sugli slip di Yara? Non so come ci sia finito La mia tendenza a dire bugie ha influito sulla condanna

Un caso che tiene col fiato sospeso, pronto a essere svelato in questa emozionante puntata di 'Belve Crime'. Non perderlo alle 21.25 su Rai2!

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l?omicidio di Yara Gambirasio, è al centro della puntata di questa sera alle 21.25 su Rai2 di 'Belve Crime', spin off a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Massimo Bossetti a Belve Crime: «Il Dna sugli slip di Yara? Non so come ci sia finito. La mia tendenza a dire bugie ha influito sulla condanna»

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è stato intervistato da Francesca Fagnani per Belve Crime, spin-off di Belve che andrà in onda martedì 10 giugno alle 21.25 su Rai2 e on demand su www.raiplay.it.

Massimo Bossetti è il protagonista della prima puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve su Rai 2. Francesca Fagnani sottopone a un'intervista serrata l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, caso di cronaca ne...

