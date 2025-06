Massimo Bossetti a Belve Crime | Ho l' etichetta del mostro ma non sono l' assassino di Yara Il mio Dna sugli slip? Vorrei capire anche io come ci è finito

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è stato al centro della prima puntata di "Belve Crime", uno spin-off che ha acceso i riflettori su un caso avvolto dal mistero. Tra accuse, dubbi e un DNA sugli slip che ha segnato la sua vita, Bossetti si racconta in un percorso di verità e interrogativi irrisolti, lasciando spazio a nuove riflessioni su giustizia e responsabilità.

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l?omicidio di Yara Gambirasio, è stato il grande protagonista della prima puntata di "Belve Crime", spin off a sfondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Massimo Bossetti a Belve Crime: «Ho l'etichetta del mostro, ma non sono l'assassino di Yara. Il mio Dna sugli slip? Vorrei capire anche io come ci è finito»

In questa notizia si parla di: belve - crime - yara - bossetti

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Le verità sul DNA”. Belve Crime, Bossetti il silenzio su Yara Partecipa alla discussione

Massimo Bossetti è il protagonista della prima puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve su Rai 2. Francesca Fagnani sottopone a un’intervista serrata l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, caso di cronaca ne... Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Massimo Bossetti a Belve Crime: «Il mio Dna sugli slip di Yara? Vorrei sapere come c'è finito» - Il video; Belve Crime e l'intervista a Massimo Bossetti: la difesa del condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio; Massimo Bossetti a Belve Crime: «Il mio Dna sugli slip di Yara Gambirasio? Non so come ci sia finito. È tutto.

Bossetti-Fagnani, scontro a Belve Crime: «Il padre di Yara venne a cercarmi in cantiere». Lei risponde così - Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è protagonista della puntata di questa sera alle 21.

"Io etichettato a vita". Il "tumore", l'arresto, il dna su Yara: la verità di Bossetti a Belve - Prima in una docuserie Netflix, oggi a Belve Crime, condotto da Francesca Fagnani.