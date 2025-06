Massimo Bossetti a Belve Crime | Come è finito il mio Dna sugli slip di Yara? Vorrei saperlo anch’io

Questa sera su Rai2, "Belve Crime" mette sotto i riflettori un confronto intenso tra Francesca Fagnani e Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Un dialogo serrato che promette di svelare nuovi dettagli e di catturare l'attenzione di tutti, anche di chi segue con curiosità il caso da vicino. L’attesa cresce, perché le parole di Bossetti potrebbero finalmente fare luce su un mistero avvolto nel silenzio e nella tensione.

Un complesso e serrato confronto tra Francesca Fagnani e Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è al centro della puntata di questa sera alle 21.25 su Rai2 di Belve Crime, spin off a sfondo giudiziario del fortunato format ideato e condotto dalla giornalista. Questa volta, Fagnani non ha diffuso anticipazioni rimandando il pubblico alla visione della puntata: cresce dunque l’attesa per ascoltare le parole del manovale di Mapello. Yara Gambirasio, vittima di un delitto per il quale Bossetti sconta l’ergastoloL’arresto di Massimo Bossetti il 16 giugno di dieci anni fa nel cantiere di Seriate dove il muratore lavorava L'unica breve anticipazione è contenuta in un video caricato su RaiPlay che mostra il botta e risposta tra la conduttrice e Bossetti sul Dna che lo ha incastrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Massimo Bossetti a Belve Crime: “Come è finito il mio Dna sugli slip di Yara? Vorrei saperlo anch’io”

In questa notizia si parla di: Bossetti Belve Crime Yara

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

New Podcast! "Massimo Bossetti a Belve Crime - Il delitto di Yara Gambirasio stasera a Radio Puggini Live" on @Spreaker #belve #bossetti #crime #delitto #gambirasio #massimo #yara Partecipa alla discussione

Bossetti a Belve Crime: "Com'è finito mio dna sugli slip di Yara?“ Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

BOSSETTI “ANOMALO E INCOMPRESO”? A Belve Crime con Fagnani il tutto assurdo sul caso Yara Gambirasio. E sul dna, Stefano Nazzi e le altre interviste…; Massimo Bossetti a Belve Crime: «Il mio Dna sugli slip di Yara Gambirasio? Non so come ci sia finito. È tutto; Massimo Bossetti a Belve Crime: “Come è finito il mio Dna sugli slip di Yara? Vorrei saperlo anch’io”.

Massimo Bossetti a Belve Crime : «Vorrei capire anche io come il mio Dna è finito sugli slip di Yara» - Fra gli intervistati c'è Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l’omicidio di Yara Gam ...

Belve Crime, confessione shock di Massimo Bossetti: "Il mio DNA sugli slip di Yara Gambirasio? Non so come ci sia finito" - Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è stato ospite di Belve Crime: la sua confessione shock sul DNA sugli slip della 13enne ...

Bossetti a Belve Crime: «Vorrei capire anche io come è finito il mio Dna sugli slip di Yara» - Le anticipazioni dell’intervista rilasciata dell’ex muratore condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio a Francesca Fagnani: «Il Dna nucleare era ancora presente.